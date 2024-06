Résultat des européennes à Ménéac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Ménéac scruté En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 4,21% à Ménéac, contre 23,08% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Ménéac, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,42% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Ménéac Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera l'enseignement majeur pour cette élection européenne au niveau local. Les enquêtes d'opinion prévoient une liste Bardella entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique devrait l'approcher de 40% à Ménéac, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus risquées.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Ménéac ? L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection du chef de l'Etat. La communauté des électeurs de Ménéac s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel il y a deux ans puisque la patronne de l'ancien FN s'imposait avec 33,97% au premier round. Au second tour, elle surclassait aussi Emmanuel Macron avec 51,16%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 22,35% des voix sur place, contre 41,72% pour le binôme Régionaliste. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (78,49%).

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Ménéac, avec 30,59% des suffrages (167 voix) devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 23,08% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 9,89%.

11:45 - Élections à Ménéac : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Ménéac, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 958 logements pour 1 489 habitants, la densité de la commune est de 23 hab par km². Avec 104 entreprises, Ménéac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 15,67 % des résidents sont des enfants, et 37,43 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 45,7% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 38,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 709,03 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Ainsi, Ménéac incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes précédentes à Ménéac : retour sur la participation électorale Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des dernières élections. Lors des dernières européennes, sur les 573 inscrits sur les listes électorales à Ménéac, 49,96% étaient allés voter, contre une participation de 38,53% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ménéac : la participation au cœur des préoccupations L'un des critères essentiels du scrutin européen sera sans nul doute le niveau d'abstention à Ménéac. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est de nature à de faire augmenter la participation à Ménéac. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 76,82% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 75,46% au premier tour, c'est-à-dire 867 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.