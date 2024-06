Résultat des européennes à Mens : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Mens, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 7,67% à Mens, contre 20,65% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des dernières législatives. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Mens, le binôme Nupes avait en effet réuni 58,37% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (33,87% pour Jean-Luc Mélenchon, 7,79% pour Yannick Jadot, 2,12% pour Fabien Roussel et 1,72% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national lors des européennes à Mens ? Si dans toute la France, les sondages d'opinion prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à 25% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a grappillé que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Mens ? Les électeurs de Mens avaient voté pour Marine Le Pen à 17,49% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la fille de Jean-Marie Le Pen avec respectivement 33,87% et 19,92% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 63% contre 37% pour Le Pen au second tour sur place. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11,11%, alors que les candidats Nupes réuniront 58,37% des voix. Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? À Mens, les précédentes élections européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 20,65% des votes. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 20,06% et Jordan Bardella avec 15,78%.

11:45 - Dynamique électorale à Mens : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Mens, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 419 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 159 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (44,73 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 40,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 458,78 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Finalement, Mens incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Mens Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. L'observation des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, sur les 708 personnes en âge de voter à Mens, 37,46% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 46,00% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Mens À Mens, l'un des facteurs déterminants de ces européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Le conflit militaire russo-ukrainien ainsi que ses répercussions sur les tarifs du quotidien pourraient entre autres impacter la participation à Mens. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 225 personnes en âge de voter au sein de la commune, 17,55% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 24,98% au deuxième tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.