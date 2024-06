En direct

19:29 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Mensignac scrutés La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 23,3% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 7,88% à Mensignac, contre 15,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Mensignac : les 15,92% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,06% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,21% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Mensignac, un favori aux européennes ? Les enquêtes d'opinion annoncent une liste RN à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son score des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le pousser à 39% à Mensignac, soit 10 points de plus également que ses 29,06% dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les projections les plus précipitées.

15:02 - Tendance favorable au RN à Mensignac ? Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon résultat pour le Rassemblement national à Mensignac. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 25,93% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Nupes sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,82% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,06% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,28%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,28%, devant Emmanuel Macron à 44,72%.

12:45 - En 2019, une élection déjà tranchante Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 29,06% des suffrages s'étaient dirigés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 15,92% et Yannick Jadot à 14,22%. Le mouvement nationaliste avait réuni ainsi pas moins de 188 habitants de Mensignac passés par les urnes.

11:45 - Mensignac : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes La composition démographique et le contexte socio-économique de Mensignac façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,43% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (17,54%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 678 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,31%) et le nombre de résidences HLM (2,63% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Mensignac mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,05% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - À Mensignac, quelle abstention aux élections européennes ? L'étude des scrutins européens précédents permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville. A l'occasion des dernières européennes, 59,26% des personnes en capacité de voter à Mensignac avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 49,09% il y a 10 ans. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mensignac : les européennes débutent L'un des critères déterminants du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le niveau de participation à Mensignac. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 43,69% au premier tour. Au second tour, 46,88% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 14,3% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 19,65% au second tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.