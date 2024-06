Résultat des européennes à Mercy-le-Bas : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Les suffrages de la Nupes en question En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 4,76% à Mercy-le-Bas, contre 10,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. La manne semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Mercy-le-Bas, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,84% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (8,02% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,03% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,75% pour Yann Brossat en 2019). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Mercy-le-Bas, entre les 10,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 15,12% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Mercy-le-Bas ? Les enquêtes d'opinion dessinent un RN à environ 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Théoriquement, cette dynamique doit le pousser à 51% à Mercy-le-Bas, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le RN n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi calmer les ardeurs lepénistes.

15:02 - Les inscrits de Mercy-le-Bas plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un joli résultat pour le Rassemblement national à Mercy-le-Bas. Le parti frontiste avait fini en tête dans la localité avec 40,12% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Mercy-le-Bas n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 43,71% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,4% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,15%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 69,77%, devant Emmanuel Macron à 30,23%.

12:45 - À Mercy-le-Bas, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Mercy-le-Bas, à 41,85%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 10,28% et Yannick Jadot à 10,03%.

11:45 - Élections européennes à Mercy-le-Bas : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Mercy-le-Bas comme dans toute la France. Avec une population de 1 280 habitants répartis dans 650 logements, ce bourg présente une densité de 154 habitants par km². Ses 45 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,38 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 36,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,75% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 439,80 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Mercy-le-Bas incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Européennes à Mercy-le-Bas : état des lieuxde la participation Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 55,54% des inscrits sur les listes électorales de Mercy-le-Bas (Meurthe-et-Moselle), à comparer avec un taux d'abstention de 60,55% en 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Election à Mercy-le-Bas : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Mercy-le-Bas, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 948 personnes en âge de voter dans la localité, 28,8% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 31,54% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La situation géopolitique actuelle pourrait en effet renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Mercy-le-Bas.