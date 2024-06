Résultat des européennes à Merdrignac : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections européennes à Merdrignac : un éclairage démographique

La démographie et le contexte socio-économique de Merdrignac contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 29,49% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (68,87%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 144 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,62%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,03%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Merdrignac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 13,31% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.