19:27 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Méré fait envie Outre le résultat du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait obtenu 31,21% à Méré, contre 3% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Méré, le binôme Nupes avait en effet accumulé 18,09% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Méré pour le RN de Jordan Bardella ? Le score obtenu par le RN sera déterminant localement pour cette élection du Parlement européen. Si au niveau national, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression moyenne du RN à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 23% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a en fait grappillé que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Méré plutôt pour Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 15,08% contre 35,52% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 32,09% contre 67,91%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13% au premier tour, contre 33,81% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme La République en Marche remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Regarder en arrière semble encore évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Méré lors des précédentes élections des députés européens, avec 31,21% des votes. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 17,89% dans la cité. François-Xavier Bellamy finissait troisième, avec 16,21%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Méré et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Méré définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 162 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,01%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 41,99%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (13,35%) révèle des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en CDD (5,63%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,67% à Méré, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Etude de l'abstention lors des dernières européennes à Méré Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, parmi les 858 inscrits sur les listes électorales à Méré, 38,58% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 40,12% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Méré À Méré, le niveau de participation constituera sans aucun doute un facteur décisif de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,85% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 83,79% au premier tour, c'est-à-dire 1 194 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 59,47% au premier tour et seulement 58,33% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages, combinée avec les craintes dues au conflit entre israélo-palestinien, pourraient avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Méré.