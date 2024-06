Résultat des européennes à Méreau : l'élection 2024 en direct

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Méreau

Quelle influence la population de Méreau exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 29% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,82%. De plus, le taux de ménages propriétaires (92,22%) met en relief le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (89,23%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 050 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,83%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,88%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Méreau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,55% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.