En direct

19:17 - À Mertzwiller, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 2,26% à Mertzwiller, contre 22,1% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Mertzwiller, le binôme Nupes avait en effet réuni 10,67% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel candidat vont retenir les supporters de la droite à Mertzwiller ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on s'en tient à la progression du RN prévue par les études sondagières à l'échelle nationale aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait s'élever à environ 42% à Mertzwiller. Un calcul qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grattés par les lepénistes dans la commune entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les votants de Mertzwiller plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un excellent résultat pour le Rassemblement national à Mertzwiller. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 29,28% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Ensemble ! Sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 38,75% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,59%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,27%, devant Emmanuel Macron à 44,73%.

12:45 - 32,61% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Mertzwiller Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. 32,61% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 22,1% et François-Xavier Bellamy à 10,87%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 360 habitants de Mertzwiller passés par les isoloirs.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mertzwiller et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Mertzwiller détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des élections européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 16,56% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,92% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2231,9 euros par mois montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 897 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,23%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (5,7%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Mertzwiller mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,65% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Mertzwiller Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 1 175 inscrits sur les listes électorales à Mertzwiller, 44,54% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 35,76% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Mertzwiller ? Le niveau d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ces élections européennes 2024 à Mertzwiller. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 68,57% des votants de la commune. Le taux de participation était de 69,53% au second tour, soit 1 862 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 33,33% au premier tour. Au deuxième tour, 32,12% des électeurs se sont déplacés. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des foyers français, combinée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient seraient en mesure d'impacter la participation à Mertzwiller (67580).