Résultat des européennes à Messy : l'élection 2024 en direct

18:27 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Messy ? À Messy, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 28,13% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,62% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Messy ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à Messy. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 29,48% au 1er round et surtout 64,09% au deuxième (Messy n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même enregistré une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 28,62% au premier tour et 47,74% au second dans la cité.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Messy Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait attiré 28,13% des votes, face à Nathalie Loiseau à 17,27% et Yannick Jadot à 13,93%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Messy aux européennes Devant le bureau de vote de Messy, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 213 habitants répartis dans 493 logements, ce bourg présente une densité de 108 habitants par km². Ses 54 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 345 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (11,36 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 22,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 31,01% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 198,75 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Messy, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Messy : la mobilisation des habitants aux élections européennes Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%. Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins européens ? A l'occasion des élections européennes de 2019, le taux de participation représentait 52,41% des électeurs de Messy, contre une participation de 47,77% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Messy ? À Messy, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des élections européennes 2024. Les jeunes générations affichent fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 83,26% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,43% au second tour, ce qui représentait 560 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.