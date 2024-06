En direct

19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Metz, qui va profiter des voix de la Nupes ? L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Metz, la Nupes avait en effet enregistré 30,53% des votes sur l'ensemble des 3 circonscriptions se trouvant sur la ville. Un score à comparer avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait obtenu 7,47% à Metz, contre 24,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Metz : 24,75% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,4% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 19,94% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Metz avant les européennes A noter : Metz fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,08% lors du vote européen et Marine Le Pen 17,48% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Marine Le Pen n'avait pas été servie dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 17,48% contre 30,4% pour Emmanuel Macron et 27,19% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 67,19% contre 32,81% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Avec 14,93%, le RN sera devancé ensuite par les 30,53% des candidats LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. Une moyenne établie sur l'ensemble des votants de la ville, comptant 3 circonscriptions sur son territoire. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Quel était le résultat des élections européennes à Metz il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Metz lors des précédentes élections des députés européens, avec 24,75% des votes. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 20,08% dans la commune. Yannick Jadot terminait troisième, avec 15,12%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Metz A la mi-journée des européennes, Metz foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 120 874 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 10 316 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 73 369 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 40 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,75 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 15 603 résidents étrangers, soit 12,98% de la population, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,54 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,95%, annonçant une situation économique fragile. À Metz, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Européennes passées à Metz : l'impact de l'abstention Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des Français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des dernières années, les 122 714 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, lors des européennes, sur les 30 594 personnes en âge de voter à Metz, 55,94% étaient restées chez elles. L'abstention était de 61,79% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Metz Ce dimanche, lors des élections européennes à Metz, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 58,03% au premier tour et seulement 60,17% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Metz ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 33,96% des électeurs dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 35,85% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.