Résultat des européennes à Metzeral : l'élection 2024 en direct

18:26 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Metzeral ? Alors qu'au niveau du pays, les instituts de sondages prédisent un score de plus de 30% pour Jordan Bardella aux élections européennes en juin, soit dix points de plus qu'à la dernière présidentielle, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 10 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 35% ce soir.

15:02 - Le RN en tête à Metzeral lors de la présidentielle 2022 La communauté électorale de Metzeral s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La figure du Rassemblement national prenait les devants avec 35,26% au 1er round. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 54,78%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 18,06% des suffrages sur place, contre 47,42% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (77,02%).

12:45 - 25,71% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Metzeral Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste d'extrême droite portée par Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes à l'époque à Metzeral, avec 25,71% des bulletins valides devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,81% qui avait elle-même devancé Yannick Jadot avec 14,05%.

11:45 - Metzeral aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Metzeral mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient influer sur le résultat des européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Dans le village, 27% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,65% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (39,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 510 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,15%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,34%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 26,86%, comme à Metzeral, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Metzeral : quelles tendances ? L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des dernières élections européennes, 50,65% des personnes en âge de participer à une élection à Metzeral avaient boudé les urnes. L'abstention était de 55,21% en 2014. Y aura-t-il une hausse de l'abstention des Français aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Metzeral, 65,87% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Abstention à Metzeral : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors des européennes à Metzeral, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 23,03% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,28% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,92% au premier tour. Au second tour, 53,71% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Metzeral ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des ménages serait de nature à avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Metzeral.