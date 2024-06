Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 6,89% à Meylan, contre 35,75% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Meylan, le binôme Nupes avait en effet glané 26,63% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Meylan, un favori aux européennes ?

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera scruté à la loupe pour cette élection européenne 2024, localement, comme au niveau national. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste RN à environ un tiers des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 18% à Meylan, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Meylan n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pris ici que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus tirées par les cheveux.