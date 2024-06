En direct

19:21 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Meymac, qui va prendre avantage du score de la Nupes ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,53% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 8,43% à Meymac, contre 21,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Meymac avant les européennes A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux européennes sera très observé. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Meymac semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Avantage Hayer à Meymac ? Avec 19,51%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Meymac au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 23,42% et 21,46% des suffrages. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron terminant à 61,12% contre 38,88% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui récoltera 11,35%, alors que les candidats Divers gauche rassembleront 26,68% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Les Républicains finalement vainqueur localement.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes à Meymac il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste de Bardella affichant 20,29% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 21,23%.

11:45 - Élections européennes à Meymac : un éclairage démographique Comment la population de Meymac peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,13%. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (53,84%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 066 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,76%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,19%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,66% à Meymac, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - À Meymac, quelle abstention aux précédentes européennes ? La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Meymac, 51,8% des électeurs avaient voté. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents scrutins européens. Durant les précédentes élections européennes, parmi les 1 006 inscrits sur les listes électorales à Meymac, 55,49% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,36% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Meymac ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement un facteur clé du scrutin européen 2024 à Meymac. La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions sur les prix des matières premières sont par exemple capables de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Meymac. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 866 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,12% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 75,29% au premier tour, soit 1 405 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,22% au premier tour. Au second tour, 55,56% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Meymac ?