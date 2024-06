Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. En sautant les législatives, la progression du RN est déjà puissante à Meyrieu-les-Étangs entre Jordan Bardella en 2019 (22,51%) et Marine Le Pen en 2022 (29,97% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

L'élection du président de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. La patronne du RN prenait la tête avec 29,97% au premier round contre 24,92% pour Emmanuel Macron et 14,31% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,63% contre 50,37%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 22,64% des votes sur place, contre 33,58% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,60%).

11:45 - Élections à Meyrieu-les-Étangs : l'impact des caractéristiques démographiques

À Meyrieu-les-Étangs, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 7,89% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 113 habitants/km² et 50,43% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,78%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 417 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (7,94%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,58%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Meyrieu-les-Étangs mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,75% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.