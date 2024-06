En direct

19:28 - À Meysse, qui vont choisir les électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. La Nupes était absente lors des dernières législatives à Meysse. On trouvait un binôme Rassemblement National en pôle position au premier tour, avec 34,58% des bulletins. La gauche retournait la situation au second tour, avec un candidat Divers gauche victorieux.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Meysse avant les européennes La liste Rassemblement national devrait atteindre 40% à Meysse si la dynamique prédite par les sondeurs au niveau national se confirme localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 33% des voix dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les habitants de Meysse penchaient pour Le Pen en 2022 Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le RN à Meysse. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 34,58% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Divers gauche sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,91% au premier tour de l'élection suprême. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 20,37% et Emmanuel Macron troisième avec 15,21%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,07%, devant Emmanuel Macron à 36,93%.

12:45 - À Meysse, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble de nouveau évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Meysse, à 30,6%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 12,5% et Manon Aubry à 11,75%.

11:45 - Comment la composition démographique de Meysse façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Meysse, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 10,62% et une densité de population de 67 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 524 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,36%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,59%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Meysse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,04% des habitants titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Meysse, quelle abstention aux européennes ? Au fil des dernières années, les 1 410 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières européennes, 565 électeurs de Meysse (Ardèche) avaient pris part au scrutin (soit 53,05%), à comparer avec un taux de participation de 43,12% lors du scrutin européen de 2014. Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : la participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Meysse À Meysse, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 76,01% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,91% au second tour, c'est-à-dire 833 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,04% au premier tour et seulement 45,87% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Meysse ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des foyers français seraient de nature à ramener les citoyens de Meysse vers les urnes.