Résultat des européennes à Mézin : l'élection 2024 en direct

Après le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Glucksmann s'était élevé à 5,71% à Mézin, contre 20,18% pour la liste LREM lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mézin, le binôme Nupes avait en effet glané 27,86% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mézin semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la ville.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin

Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,05% contre 24,84% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 43,48% contre 56,52%. Le RN n'a pas plus convaincu à Mézin quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 25,38% au premier tour, contre 31,87% pour le binôme Ensemble !. Le scénario se répétera au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche remporter le scrutin.