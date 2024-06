Résultat des européennes à Minzier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont adopter les électeurs de la droite à Minzier ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections européennes. Alors que sur la France entière, les sondages annoncent un score de plus de 30% pour Jordan Bardella aux européennes en juin, soit dix points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il n'est pas impossible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 30% ce soir.

15:02 - Les votants de Minzier penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen a engrangé les votes à Minzier pendant la présidentielle il y a deux ans avec un score de 24,91% des voix dès le 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,16% contre 50,84%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 14,08% des votes sur place, contre 32,96% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,62%.

12:45 - Nathalie Loiseau en première position il y a cinq ans à Minzier Regarder en arrière semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Minzier lors des précédentes élections des députés européens, avec 23,26% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Yannick Jadot avec 19,6% dans la ville. Jordan Bardella finissait troisième, avec 16,28%.

11:45 - Démographie et politique à Minzier, un lien étroit Comment les habitants de Minzier peuvent-ils influencer les résultats des européennes ? Avec un taux de chômage de 6,86% et une densité de population de 111 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (82,86%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 358 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,88% et d'une population immigrée de 11,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Minzier mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,49% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières élections européennes à Minzier Comment ont voté les habitants de cette commune lors des rendez-vous électoraux précédents ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, parmi les 319 inscrits sur les listes électorales à Minzier, 51,62% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 44,63% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures.

09:30 - La participation aux élections européennes à Minzier Le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs principaux de ces élections européennes à Minzier. Les habitants des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,45% des électeurs de la ville, contre une abstention de 18,05% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.