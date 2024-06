En direct

19:29 - À Mirambeau, qui vont plebisciter les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était élevé à 5,51% à Mirambeau, contre 17,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Mirambeau, le binôme Nupes avait en effet glané 17,5% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Mirambeau, entre les 17,91% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,94% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,06% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Mirambeau ? Le résultat obtenu par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections 2024 à l'échelle locale. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mirambeau semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Mirambeau ? Le verdict du plus récent scrutin peut sembler un enseignement instructif au moment de l'élection en cours. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Mirambeau. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 29,82% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 56,01% au deuxième (Mirambeau n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,52% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,94% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,23%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,55%, devant Emmanuel Macron à 43,45%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Mirambeau Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? A l'époque, à Mirambeau, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 37,01% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,91% et François-Xavier Bellamy à 8,86%. Ce qui correspond à 188 bulletins dans la ville.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mirambeau et leurs implications électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Mirambeau mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 55 hab/km² et un taux de chômage de 15,76%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (34,04%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 515 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,43%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,21%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Mirambeau mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Mirambeau L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des résultats des élections passées permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 530 personnes habilitées à voter à Mirambeau s'étaient rendues aux urnes (soit 53,00%). Le taux de participation était de 45,84% pour les européennes de 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Mirambeau Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Mirambeau ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,05% au premier tour. Au second tour, 51,14% des citoyens ne se sont pas déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 1 060 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,98% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 28,58% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.