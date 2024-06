En direct

19:22 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 4,67% à Mirebeau, contre 16,27% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Mirebeau, le binôme Nupes avait en effet glané 23,79% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mirebeau pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très scruté. Si on associe le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Mirebeau. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Mirebeau ? Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un bon score pour le RN à Mirebeau. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 27,64% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nupes sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,83% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,17% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 17,87%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,69%, devant Emmanuel Macron à 46,31%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Mirebeau Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Mirebeau, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait battu les autres listes, récoltant 34,79% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,27% et Yannick Jadot à 10,33%. Ce qui correspond à 246 électeurs dans la ville.

11:45 - Analyse socio-économique de Mirebeau : perspectives électorales Comment les habitants de Mirebeau peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 158 hab/km² et 41,74% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 13,96% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 804 euros par an peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,54%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,92%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Mirebeau mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,38% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières élections européennes à Mirebeau Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des scrutins européens antérieurs ? En 2019, pendant les européennes, sur les 741 personnes en âge de voter à Mirebeau, 50% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 42,01% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Mirebeau L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen à Mirebeau. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix des matières premières seraient de nature à augmenter l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Mirebeau. Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 434 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,13% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 72,25% au second tour, soit 1 036 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.