Résultat des européennes à Mirepoix : l'élection 2024 en direct

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 25,35% et Emmanuel Macron avec 21,95% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Mirepoix. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 21,32%. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 52,8% contre 47,2% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 16,85%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 27,29% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

11:45 - Le poids démographique et économique de Mirepoix aux élections européennes

Quel impact aura la population de Mirepoix sur le résultat des européennes ? Avec 26% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,25%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (57,91%) met en exergue le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 22 940 €/an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 291 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 9,67% et d'une population étrangère de 6,58% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Mirepoix mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,9% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.