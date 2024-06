Résultat des européennes à Modane : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Modane lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,08%, arrivant devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 22,7%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,21% contre 55,79%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 13,82% au premier tour, contre 38,28% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de suffrages, avec 67,21% sur la seule circonscription recouvrant Modane.

11:45 - Modane : démographie et socio-économie impactent les élections européennes

Au cœur de la campagne électorale européenne, Modane se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 2 944 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 367 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 825 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 27 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 34,65 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Modane accueille une communauté diversifiée, avec ses 329 résidents étrangers, soit 10,93% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 6,01%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 25 299 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Modane incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en évolution.