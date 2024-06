En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Moissac fait envie Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 6,6% à Moissac, contre 16,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Moissac, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,27% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Sur qui vont se transférer les supporters de droite à Moissac ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette européenne. À Moissac, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 34,95% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 29,97% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les électeurs de Moissac plutôt pour Le Pen il y a deux ans Le résultat du test démocratique le plus récent est un indicateur intéressant au moment de l'élection. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient offert un bon démarrage pour le RN à Moissac. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la commune avec 34,07% au premier tour et surtout 58,01% au deuxième, le propulsant à la meilleure place du paysage local. Le RN passait devant les candidats estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,27%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 18,74% au premier tour et encore Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 41,99% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle précédente. La présidente de la formation avait rassemblé 29,97% au 1er tour et 52,56% au 2e dans la cité.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Moissac en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. 34,95% des voix s'étaient portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,37% et Yannick Jadot à 10,67%. Le RN glanait ainsi 1467 électeurs de Moissac.

11:45 - Moissac : européennes et dynamiques démographiques Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Moissac se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 13 748 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 897 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (74,02 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 2 769 personnes (20,16%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un salaire moyen mensuel net de 1978,39 €/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,79%, annonçant une situation économique tendue. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Moissac contribue à façonner l'avenir de l'Europe.

10:30 - Européennes passées à Moissac : l'impact de la participation Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Moissac, 61,44% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Pendant les européennes de 2019, parmi les 4 515 inscrits sur les listes électorales à Moissac, 48,09% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 55,11% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Moissac ? À Moissac, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'abstention. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 28,18% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 25,4% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La flambée des prix qui alourdit les finances des Français est par exemple capable de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Moissac.