19:35 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Moissat fait envie à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 9,21% à Moissat, contre 17,99% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Moissat, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,22% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,07% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,41% pour Yannick Jadot, 5,15% pour Fabien Roussel et 2,71% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Moissat ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera très observé au niveau local pour ces élections européennes. Législatives mises à part, la progression du RN est déjà forte à Moissat entre Jordan Bardella en 2019 (20,77%) et Marine Le Pen en 2022 (25,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants de Moissat plutôt pour Marine Le Pen il y a deux ans La commune de Moissat avait servi un net avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle il y a deux ans puisque la cheffe du parti d'extrême droite l'emportait avec 25,52% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,39% contre 53,61%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 24,08% des votes sur place, contre 31,22% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,70%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Moissat Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? Il y a cinq ans, à Moissat, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait une longueur d'avance, glanant 20,77% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,99% et Yannick Jadot à 13,49%. Dans le détail, 97 votants s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Moissat Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Moissat comme dans toute la France. Dotée de 581 logements pour 1 264 habitants, la densité de la commune est de 94 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 665 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,9 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 36,13% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 53,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 512,40 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Ainsi, à Moissat, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Elections européennes à Moissat : état des lieux Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 506 inscrits sur les listes électorales à Moissat, 52% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 48,07% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Moissat Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des élections européennes à Moissat ? Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,39% au premier tour et seulement 55,1% au deuxième tour. Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 029 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 21,96% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 23,23% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.