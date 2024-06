En direct

19:30 - À Molières-sur-Cèze, qui vont retenir les électeurs de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 5,81% à Molières-sur-Cèze, contre 14,42% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré son coup d'éclat lors des élections législatives. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Molières-sur-Cèze, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,73% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Molières-sur-Cèze lors des européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Molières-sur-Cèze semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Molières-sur-Cèze lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,1%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 29,62%. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 60,33% contre 39,67% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 23,88% au premier tour, contre 40,73% pour le binôme Nupes. Il n'y arrivera pas plus au second tour, voyant également le binôme LFI-PS-PC-EELV gagner le scrutin.

12:45 - 36,74% pour Jordan Bardella en 2019 à Molières-sur-Cèze Regarder en arrière peut toujours sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 158 habitants de Molières-sur-Cèze passés par les bureaux de vote avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, glanait ainsi 36,74% des votes devant Nathalie Loiseau à 14,42% et Manon Aubry à 10,23%.

11:45 - Élections européennes à Molières-sur-Cèze : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Molières-sur-Cèze, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 197 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 85 entreprises témoignent d'une économie prospère. Dans le bourg, 11,41 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 15,55 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 25,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 648,31 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Molières-sur-Cèze, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Molières-sur-Cèze ? Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Molières-sur-Cèze, 69,13% des habitants avaient voté. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 1 208 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 447 personnes en capacité de voter à Molières-sur-Cèze s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 45,71%). Le taux de participation était de 41,91% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Molières-sur-Cèze pour les européennes Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Molières-sur-Cèze, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 912 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 66,59% avaient pris part au scrutin. La participation était de 70,18% au premier tour, c'est-à-dire 640 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 39,3% au premier tour et seulement 42,9% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Molières-sur-Cèze ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des Français sont notamment en mesure de ramener les habitants de Molières-sur-Cèze dans les bureaux de vote.