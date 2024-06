Résultat des européennes à Monestier-de-Clermont : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Monestier-de-Clermont, que vont choisir les supporters de la gauche ? Après le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 7,86% à Monestier-de-Clermont, contre 18,34% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Monestier-de-Clermont, le binôme Nupes avait en effet glané 39,85% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Monestier-de-Clermont, entre les 18,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,71% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,5% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Monestier-de-Clermont pour la liste RN ? Si on s'en tient à la progression du RN prédite par les études sondagières à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait s'élever à près de 30% à Monestier-de-Clermont. Une projection qui semble logique compte tenu des points déjà gagnés par le parti dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Monestier-de-Clermont plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle L'élection suprême avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La numéro 1 du parti d'extrême droite s'imposait avec 27% au premier tour. En 2e et 3e positions, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 22,48% et 21,71% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,15% contre 53,85%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 21,42% des voix sur place, contre 39,85% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 61,66%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Monestier-de-Clermont Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 99 votants de Monestier-de-Clermont avaient préféré le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, avait convaincu 21,62% des voix devant Nathalie Loiseau à 18,34% et Yannick Jadot à 10,48%.

11:45 - Monestier-de-Clermont et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Monestier-de-Clermont, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,38% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (24,82%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 546 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,11%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (11,13%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Monestier-de-Clermont mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 21,81% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Monestier-de-Clermont ? L'observation des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 478 personnes en capacité de voter à Monestier-de-Clermont avaient pris part au scrutin (soit 54,26%), à comparer avec une participation de 47,15% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes représentait 50,1%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Monestier-de-Clermont À Monestier-de-Clermont, l'un des critères importants de ce scrutin européen sera sans aucun doute le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,51% au premier tour. Au deuxième tour, 52% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 982 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,91% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,35% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.