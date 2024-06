Résultat des européennes à Monestiés : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella font espérer à Monestiés Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Monestiés semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Monestiés plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la référence pour juger la tendance locale. L'élection du président de la République s'était nettement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle prenait la tête avec 26,63% au 1er tour. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 24,97% et 18,58% des voix. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au deuxième tour avec 51,72%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 27,29% des votes sur place, contre 32,78% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 40,19%.

12:45 - À Monestiés, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Monestiés, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, cumulant 27,79% des votes devant Yannick Jadot à 13,73% et Nathalie Loiseau à 13,09%. C'étaient alors 172 électeurs qui l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Comment la composition démographique de Monestiés façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Monestiés, les élections sont en cours. Dotée de 722 logements pour 1 376 habitants, la densité de la commune est de 51 habitants/km². Ses 88 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (77,7 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 44,21% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 53,85% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 705,27 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Monestiés contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Monestiés : étude du niveau de participation aux précédentes européennes Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? A l'occasion des dernières élections européennes, sur les 663 inscrits sur les listes électorales à Monestiés, 33,3% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 45,38% pour les européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Monestiés : la participation en question Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 à Monestiés. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 031 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,88% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,31% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. Les études montrent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?