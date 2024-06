En direct

19:35 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Mont-Dore ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,04% des bulletins dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 2,95% à Mont-Dore, contre 25% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Que vont trancher les habitants de Mont-Dore ? Le résultat de la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé pour cette élection européenne au niveau local. La liste Rassemblement national pourrait atteindre près de 30% à Mont-Dore si la dynamique décrite par les sondages au niveau de la France se confirme localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'extrapolation est un peu facile, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les derniers chiffres à Mont-Dore Mont-Dore avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,1%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, porté par 35,03% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 42,94% contre 57,06%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 18,02% au premier tour, contre 28,54% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Mont-Dore, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - 25% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Mont-Dore Se retourner sur le dernier test apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Mont-Dore lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 25% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 21,06% dans la localité. François-Xavier Bellamy achevait l'élection troisième, avec 11,81%.

11:45 - Élections européennes à Mont-Dore : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Mont-Dore montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 37 hab/km² et un taux de chômage de 6,59%, les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (16,4%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 511 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,03%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,62%) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 74,65%, comme à Mont-Dore, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Mont-Dore : facteurs et implications Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 249 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, 543 inscrits sur les listes électorales de Mont-Dore (Puy-de-Dôme) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 49,01%). La participation était de 43,02% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Mont-Dore : les européennes débutent À Mont-Dore, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le taux d'abstention. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 72,19% au sein de la localité, contre une participation de 73,13% au premier tour, c'est-à-dire 781 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,03% au premier tour. Au second tour, 48,12% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Mont-Dore ? Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?