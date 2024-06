Résultat des européennes à Montaigu-de-Quercy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Montaigu-de-Quercy ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour ces élections 2024. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montaigu-de-Quercy semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Montaigu-de-Quercy plutôt pour Marine Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Montaigu-de-Quercy. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la localité avec 27,54% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 56,69% au second (Montaigu-de-Quercy n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 27,25% au premier tour et 52,75% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités chacun de 21,74% et 17,72% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (47,25%) au deuxième.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 27,44% des suffrages étaient tombés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 16,98% et Yannick Jadot à 11,32%. Le RN attirait ainsi 160 votants de Montaigu-de-Quercy.

11:45 - Élections à Montaigu-de-Quercy : l'impact des caractéristiques démographiques La structure démographique et socio-économique de Montaigu-de-Quercy détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des européennes. Avec un taux de chômage de 13,54% et une densité de population de 17 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (59,11%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 565 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,00% et d'une population immigrée de 12,38% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 18,32%, comme à Montaigu-de-Quercy, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Montaigu-de-Quercy : un aperçu détaillé Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 38,09% des personnes aptes à participer à une élection à Montaigu-de-Quercy avaient boudé les urnes. L'abstention était de 46,76% lors des européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Montaigu-de-Quercy À Montaigu-de-Quercy, la participation constituera immanquablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 58,85% au premier tour. Au deuxième tour, 56,2% des votants se sont déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 77,38% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,87% au premier tour, ce qui représentait 754 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.