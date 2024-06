En direct

19:24 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Montbron ? Après le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Le candidat de gauche avait glané 5,82% à Montbron, contre 27,48% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des législatives. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Montbron, le binôme Nupes avait en effet glané 17,22% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national à Montbron, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Montbron semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas augmenté son score dans la ville. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Montbron plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,47% contre 30,15% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,09% contre 57,91%. Le RN n'a pas plus convaincu à Montbron quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,47% au premier tour, contre 30,51% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Montbron, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - 27,48% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Montbron Regarder en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? À Montbron, les dernières européennes se terminaient avec la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,48% des votes. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 23,89% et Yannick Jadot avec 10,4%.

11:45 - Montbron : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La structure démographique et socio-économique de Montbron détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 47 hab par km² et un taux de chômage de 13,0%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 002 euros par an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 833 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,09%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,00%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Montbron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,03% des résidents titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Elections européennes précédentes à Montbron : le niveau d'abstention Au fil des dernières années, les 2 027 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 53,53% des inscrits sur les listes électorales de Montbron avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,34% il y a dix ans. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Montbron, 65,99% des habitants avaient participé.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Montbron Le taux d'abstention sera incontestablement un critère fort du scrutin européen à Montbron. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,86% au premier tour. Au second tour, 47,45% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,29% au niveau de la ville, à comparer avec une abstention de 26,46% au second tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.