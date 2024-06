Résultat des européennes à Montesquieu-Volvestre : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La leader de l'ancien Front national engrangeait 29,9% au premier tour. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,93% et 18,52% des voix. Au second tour, elle écrasait aussi Macron avec 53,16% contre 46,84%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 27,22% des voix sur place, contre 30,20% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 56,55%.

11:45 - Les données démographiques de Montesquieu-Volvestre révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Montesquieu-Volvestre, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 16,56% des résidents sont des enfants, et 30,2% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2180,15 € par mois, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,04%) et le nombre de résidences HLM (1,25% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Montesquieu-Volvestre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,51% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.