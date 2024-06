Résultat des européennes à Montignac-Lascaux : l'élection 2024 en direct

11:45 - Montignac-Lascaux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Montignac-Lascaux regorge de diversité et d'activités. Avec ses 2 759 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 369 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 23 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 39,03 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 120 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 204 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 15,57%, synonyme d'une situation économique précaire. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Montignac-Lascaux contribue à édifier l'avenir européen.