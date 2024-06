En direct

19:28 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à la fin de ces élections européennes ? Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des élections législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 25,57% des voix dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 11,97% à Montjoie-en-Couserans, contre 16,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour les candidats RN à Montjoie-en-Couserans ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national à ces élections européennes sera très scruté. À Montjoie-en-Couserans, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,28% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 24,12% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Montjoie-en-Couserans ? L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle écrasait le match avec 24,12% au premier tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,61% et 19,85% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle conservait son avantage avec 51,98% contre 48,02%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 18,49% des votes sur place, contre 28,08% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 64,62%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Montjoie-en-Couserans Regarder en arrière peut toujours sembler évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Montjoie-en-Couserans, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté, glanant 26,28% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 16,67% et Yannick Jadot à 13,46%. Dans le détail, 123 votants s'étaient tournés vers elle dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Montjoie-en-Couserans et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Montjoie-en-Couserans, les citoyens se regroupent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec ses 1 002 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 78 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,97 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 44,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 48,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 912,02 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Montjoie-en-Couserans incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Montjoie-en-Couserans : quel était le niveau de participation aux précédentes européennes ? L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. A l'occasion des précédentes européennes, 56,58% des inscrits sur les listes électorales de Montjoie-en-Couserans (Ariège) s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 49,47% en 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Montjoie-en-Couserans À Montjoie-en-Couserans, le niveau d'abstention constituera un critère essentiel de ce scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à impacter la participation à Montjoie-en-Couserans. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, 25% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,86% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.