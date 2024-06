En direct

19:27 - À Montmarault, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,27% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 5,5% à Montmarault, contre 19,06% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (8,25% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,52% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (9,23% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Montmarault lors des européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si dans tout le pays, les sondeurs prédisent une évolution du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Avantage RN à Montmarault ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un indice intéressant au moment des européennes. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Montmarault. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 24,65% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 51,18% au deuxième sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,46% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,8% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,72%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,1%, devant Emmanuel Macron à 46,9%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Montmarault il y a cinq ans ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore sensé au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Montmarault, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, récoltant 27,9% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,06% et François-Xavier Bellamy à 9,23%.

11:45 - Comment la composition démographique de Montmarault façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Montmarault comme partout. Avec ses 1 523 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 128 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (40,08 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 143 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,06%, participe à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 33,16% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1440,46 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, Montmarault incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Montmarault : analyse du niveau de participation aux européennes Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 539 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 39,8% des personnes habilitées à participer à une élection à Montmarault avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,73% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes démarrent à Montmarault : quel sera le taux d'abstention ? À Montmarault, le niveau d'abstention sera immanquablement un critère important du scrutin européen 2024. Le conflit armé ukrainien ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient de nature à impacter les choix que feront les citoyens de Montmarault. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,84% au sein de la ville. La participation était de 76,58% au premier tour, ce qui représentait 729 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,73% au premier tour et seulement 54,57% au deuxième tour.