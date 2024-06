Résultat des européennes à Montmoreau : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Montmoreau

Quel impact auront les habitants de Montmoreau sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 14,06% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 12,83% de plus de 75 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 303 €/an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,78%) et le nombre de résidences HLM (3,94% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Montmoreau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 14,74% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.