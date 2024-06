Le nombre de bulletins du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections européennes 2024. À Montracol, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 31,52% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,75% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

11:45 - Élections européennes à Montracol : un éclairage démographique

Quel impact auront les habitants de Montracol sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 4,87%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (75,6%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (89,52%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 409 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,43%) révèle des besoins de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (4,7%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Montracol mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,72% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.