Résultat des européennes à Montréjeau : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Montréjeau : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la commune de Montréjeau, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Dans la ville, 14,16% des résidents sont des enfants, et 34,52% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2067,32 € par mois peut être l'expression de disparités financières locales. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (7,22%) et le nombre de résidences HLM (7,74% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Montréjeau mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,56% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.