Résultat des européennes à Montrevel-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montrevel-en-Bresse

À Montrevel-en-Bresse, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 13,55% de plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 23 681 euros/an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 955 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,44%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,58%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montrevel-en-Bresse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,79% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.