Résultat des européennes à Montricoux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Montricoux ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un enjeu clé pour cette élection européenne au niveau local. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Montricoux semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les votants de Montricoux plutôt favorables à Le Pen en 2022 C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Montricoux lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,89%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,1%. Avant qu'elle ne retourne la tendance au second avec 52,29% contre 47,71% pour Macron. Le RN ne convainquait pas plus à Montricoux quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 21,4% au premier tour, contre 43,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Montricoux, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections aux résultats très nets Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Montricoux, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait pris la première place, récoltant 31,3% des votes devant Yannick Jadot à 15,75% et Nathalie Loiseau à 13,19%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Montricoux Dans les rues de Montricoux, les élections sont en cours. Dotée de 694 logements pour 1 172 habitants, la densité de la ville est de 44 habitants/km². Ses 90 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 340 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 29 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 29,87 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 30,77% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,24% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1119,59 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. En conclusion, Montricoux incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Participation aux élections européennes à Montricoux : les chiffres clés Au cours des dernières années, les 1 199 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes européennes, sur les 553 inscrits sur les listes électorales à Montricoux, 42,87% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 47,75% lors du scrutin européen de 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : l'abstention aux européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Montricoux Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un facteur essentiel des européennes à Montricoux. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,73% au premier tour et seulement 44,37% au second tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,07% dans la commune. L'abstention était de 22,57% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.