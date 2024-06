En direct

19:17 - À Morhange, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à la loupe L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,98% des votes dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,59% à Morhange, contre 18,8% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Morhange : les 18,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,8% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,45% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Morhange lors des européennes ? On note que Morhange fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 31,1% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 30,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Morhange plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection présidentielle avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle glanait 30,72% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,8% et 23,2% des voix. Au second tour de cette présidentielle, c'est de nouveau elle qui gagnait avec 52,25%, devant Emmanuel Macron à 47,75%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 23,13% des votes sur place, contre 32,22% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (63,49%).

12:45 - 31,1% pour Jordan Bardella en 2019 à Morhange Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme évident au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin cumulait 31,1% des voix, soit 306 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 18,8% et Manon Aubry à 8,43%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Morhange Quel portrait faire de Morhange, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 3 377 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 264 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 27,76 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 333 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 15,52%, Morhange est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2031,66 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 23,58%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Pour conclure, Morhange incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - À Morhange, quelle abstention aux précédentes européennes ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l’échelle de toute la France, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Morhange, 81,36% des votants ne s'étaient pas déplacés. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 58,1% des votants de Morhange, contre une abstention de 69,24% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Morhange L'une des clés des européennes sera l'étendue de l'abstention à Morhange. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 31,22% dans la commune. Le taux d'abstention était de 31,53% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. La situation géopolitique actuelle est de nature à ramener les habitants de Morhange dans les bureaux de vote.