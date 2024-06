En direct

19:28 - À Mosnac-Saint-Simeux, qui vont plebisciter les supporters de la Nupes ? Une autre incertitude qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Mosnac-Saint-Simeux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,53% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,44% pour Yannick Jadot, 2,45% pour Fabien Roussel et 2,76% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,45% à Mosnac-Saint-Simeux, contre 23,12% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce soir...

17:08 - Quelle performance pour le RN à Mosnac-Saint-Simeux lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si dans tout le pays, les sondages calculent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui porterait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs de Mosnac-Saint-Simeux penchaient pour Marine Le Pen en 2022 La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen a largement battu son score national à Mosnac-Saint-Simeux lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,79% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,58% contre 50,42%. Un mois plus tard, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 23,04% des votes sur place, contre 28,53% pour le binôme Nupes. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 51,5%, contre 48,50% pour le binôme Ensemble !.

12:45 - Que retenir des européennes à Mosnac-Saint-Simeux il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Mosnac-Saint-Simeux, à 25,81%, soit 48 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 23,12% et Yannick Jadot à 13,44%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mosnac-Saint-Simeux et leurs implications électorales Dans la ville de Mosnac-Saint-Simeux, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 17,17% des résidents sont des enfants, et 7,88% sont des personnes âgées. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (19,29%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 399 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,29%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,22%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Mosnac-Saint-Simeux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,41% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Mosnac-Saint-Simeux : retour sur l'abstention aux dernières européennes Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, mieux qu'en 2014. L'analyse des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Durant les européennes 2019, parmi les 202 inscrits sur les listes électorales à Mosnac-Saint-Simeux, 52,33% étaient allés voter. Le taux de participation était de 40,47% en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Mosnac-Saint-Simeux Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Mosnac-Saint-Simeux, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 85,11% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 85,37% au premier tour, c'est-à-dire 665 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?