Résultat des européennes à Moult-Chicheboville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a surperformé à Moult-Chicheboville pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 31,33% au premier round. En finale deux semaines plus tard, c'est également elle qui avait le plus convaincu avec 51,17%, devant Emmanuel Macron à 48,83%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 27,9% des votes sur place, contre 29,31% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,50%.

Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté les européennes à l'époque. Ladite liste avait enregistré 28,52% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 18,26% et Yannick Jadot à 11,63%.

11:45 - Comment la composition démographique de Moult-Chicheboville façonne les résultats électoraux ?

Comment les habitants de Moult-Chicheboville peuvent-ils impacter les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 9,53%. En outre, le taux de familles propriétaires (64,85%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 049 € par an souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 088 votants. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (14,72%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,04%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Moult-Chicheboville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,38% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.