Résultat des européennes à Mussig : l'élection 2024 en direct

L'élection du président de la République avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La candidate du parti frontiste terminait à 30,85% au premier tour, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 29,33% et 9,36% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,04% contre 52,96%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 19,05% des suffrages sur place, contre 33,93% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 65,74%.

11:45 - Mussig : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans la commune de Mussig, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec 30% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,26%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (81,55%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,94%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 518 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,70%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Mussig mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,26% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.