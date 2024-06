En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 5,19% à Nantua, contre 22,96% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa percée lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Nantua, le binôme Nupes avait en effet glané 19,34% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Nantua ?

Enseignement clé pour ce dimanche : Nantua fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,7% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.