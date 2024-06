Résultat des européennes à Nargis : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Nargis ? Une autre source de doute de ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,73% des voix dans la localité. Une somme à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait atteint 2,95% à Nargis, contre 15,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite à Nargis ? Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces européennes 2024 sera très commenté. Si au niveau national, les sondages dessinent une évolution moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Le RN en tête à Nargis lors de la dernière présidentielle Analyser le verdict des urnes le plus récent semble une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Nargis. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la commune avec 37,31% au premier tour. Il gagnait ensuite avec 67,55% au 2e sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 40,11% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,68%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 63,7%, devant Emmanuel Macron à 36,3%.

12:45 - 37,64% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Nargis Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Nargis, la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 37,64% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,31% et François-Xavier Bellamy à 11,25%. Dans le détail, 204 habitants l'avaient désignée dans la cité.

11:45 - Le poids démographique et économique de Nargis aux européennes Dans les rues de Nargis, les élections sont en cours. Avec ses 1 449 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 82 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le village, 17,77 % des résidents sont des enfants, et 28,11 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 40,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 124,84 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Nargis écrit une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

10:30 - Nargis : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes européennes ? Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,4% ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,7%. À Nargis, 66,09% des électeurs n'avaient pas participé. Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, sur les 572 personnes en âge de voter à Nargis, 44,2% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 50,95% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Nargis Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Nargis ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,44% des électeurs de la localité, contre une abstention de 20,84% au second tour. En comparaison, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 47,47% au premier tour et seulement 49,85% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Nargis ? L'inflation cumulée avec les craintes engendrées par le conflit entre israélo-palestinien pourraient potentiellement ramener les habitants de Nargis dans les isoloirs.