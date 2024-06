En direct

19:11 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Neufchâteau à la loupe à gauche L'autre question de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 18,82% des voix dans la commune. Une percée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,53% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,21% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 1,87% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,1% à Neufchâteau, contre 20,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les sondages de Jordan Bardella font espérer à Neufchâteau Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Neufchâteau. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Neufchâteau ? La communauté des électeurs de Neufchâteau avait offert un bel avantage à Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022. La figure du parti d'extrême droite l'emportait avec 30,14% au premier tour. Au 2e tour, elle avait aussi devancé Macron avec 51,57%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 19,86% des votes sur place, contre 23,09% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (55,82%).

12:45 - À Neufchâteau, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 28,58% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 20,72% et François-Xavier Bellamy à 12,07%. Le mouvement nationaliste s'était imposé en tête avec 611 habitants de Neufchâteau passés par les isoloirs.

11:45 - Le poids démographique et économique de Neufchâteau aux élections européennes A mi-chemin des européennes, Neufchâteau apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 6 580 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 581 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (66,92 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Neufchâteau incarne une communauté diversifiée, avec ses 371 résidents étrangers, soit 5,58% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2130,78 euros/mois, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,52%, synonyme d'une situation économique instable. En conclusion, à Neufchâteau, les problématiques locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Neufchâteau Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. L'observation des scrutins européens passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Au moment des européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 46,92% des inscrits sur les listes électorales de Neufchâteau. Le taux de participation était de 42,24% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Neufchâteau : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des européennes à Neufchâteau, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 676 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 68,67% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 69,7% au deuxième tour, ce qui représentait 3 258 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,61% au premier tour et seulement 40,32% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Neufchâteau ? Les études montrent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?