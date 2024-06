En direct

19:14 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Neufchâtel-en-Bray convoité à gauche La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives à Neufchâtel-en-Bray, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,99% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,27% à Neufchâtel-en-Bray, contre 18,85% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du PCF.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Neufchâtel-en-Bray Le nombre de votes en faveur du RN sera un enjeu clé pour cette élection des députés européens au niveau local. À Neufchâtel-en-Bray, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,25% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 32,33% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Neufchâtel-en-Bray plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle glanait 32,33% au premier round contre 31,23% pour Emmanuel Macron et 13,33% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,18% contre 50,82%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 28% des suffrages sur place, contre 30,99% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (57,17%).

12:45 - À Neufchâtel-en-Bray, Jordan Bardella au sommet lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque. Ladite liste avait cumulé 35,25% des votes, soit 602 voix, contre Nathalie Loiseau à 18,85% et François-Xavier Bellamy à 8,14%.

11:45 - Élections européennes à Neufchâtel-en-Bray : impact de la démographie et de l'économie locale La composition démographique et socio-économique de Neufchâtel-en-Bray définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 30% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,67% de plus de 75 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2006,69 euros/mois peut être révélateur de disparités financières locales. Le nombre de familles monoparentales (22,36%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (12,48%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Neufchâtel-en-Bray mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 11,28% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Neufchâtel-en-Bray : la mobilisation des électeurs aux européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières élections ? Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 1 823 électeurs de Neufchâtel-en-Bray avaient pris part au vote (soit 53,63%). La participation était de 44,27% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Neufchâtel-en-Bray, 62,91% des électeurs avaient participé.

09:30 - Participation à Neufchâtel-en-Bray : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin, lors des européennes à Neufchâtel-en-Bray, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,14% au niveau de la commune. La participation était de 71,97% au deuxième tour, ce qui représentait 2 498 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études montrent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?