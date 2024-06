Résultat des européennes à Neuwiller-lès-Saverne : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel score à Neuwiller-lès-Saverne à l'issue des européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection européenne 2024. La liste Bardella devrait s'afficher à 30% à Neuwiller-lès-Saverne si la dynamique annoncée par les sondeurs sur la France entière s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'il y a cinq ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les votants de Neuwiller-lès-Saverne plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,78% contre 29,59% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 48,63% contre 51,37%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 15,2% au premier tour, contre 25,87% pour le binôme Les Républicains. Il ne fera pas mieux au second tour, laissant encore le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait dominé les européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait convaincu 24,39% des votes, face à Yannick Jadot à 18,78% et Nathalie Loiseau à 17,8%.

11:45 - Neuwiller-lès-Saverne : démographie, élections et stratégies politiques La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Neuwiller-lès-Saverne façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 48,04% de population active et une densité de population de 35 hab/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,25% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (79,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 377 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,09%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,49%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Neuwiller-lès-Saverne mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,67% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Neuwiller-lès-Saverne Comment votent traditionnellement les habitants de cette ville ? Au moment des élections européennes 2019, le taux d'abstention représentait 51,19% des inscrits sur les listes électorales de Neuwiller-lès-Saverne. L'abstention était de 58,13% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Neuwiller-lès-Saverne ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera sans nul doute l'abstention à Neuwiller-lès-Saverne. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,75% au premier tour et seulement 61,93% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Neuwiller-lès-Saverne cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 26,49% au niveau de la localité, contre un taux d'abstention de 26,02% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.