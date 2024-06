Résultat des européennes à Néville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Les inscrits de Néville plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient offert un joli score pour le RN à Néville. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 31,61% au premier tour et surtout 53,47% au 2e sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,95% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,3% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,18%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,4%, devant Emmanuel Macron à 43,6%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Néville Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 197 électeurs de Néville avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait glané 40,45% des voix face à Nathalie Loiseau à 11,5% et Manon Aubry à 9,24%.

11:45 - Démographie et politique à Néville, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de Néville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le village, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,17% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (73,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 455 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,63%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (10,27%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 15,49%, comme à Néville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Néville : la mobilisation des habitants aux européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 358 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 47,01% des électeurs de Néville. L'abstention était de 58,62% en 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux élections européennes à Néville À Néville, l'un des critères décisifs des européennes 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, 78,35% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,45% au second tour, c'est-à-dire 768 personnes. Pour comparer, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 46,15% au premier tour. Au second tour, 43,05% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Néville ?