Résultat des européennes à Niederschaeffolsheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le Rassemblement national à Niederschaeffolsheim, un favori aux européennes ? Si on tient compte de la progression du Rassemblement national pronostiquée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci a toutes les chances de s'élever à environ 39% à Niederschaeffolsheim. Un chiffre qui concorde avec les électeurs déjà grattés par le parti dans la commune entre les européennes 2019 (29,93%) et Marine Le Pen en 2022 (36,09% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 7 points qui peut encore croître.

15:02 - Avantage Rassemblement à Niederschaeffolsheim ? Marine Le Pen s'est illustrée à Niederschaeffolsheim au cours de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 36,09% dès le 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,76% contre 51,24%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 26,24% des voix sur place, contre 32,13% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (59,66%).

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. 29,93% des suffrages étaient tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,24% et François-Xavier Bellamy à 15,72%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi pas moins de 179 électeurs de Niederschaeffolsheim.

11:45 - Démographie et politique à Niederschaeffolsheim, un lien étroit Comment la population de Niederschaeffolsheim peut-elle impacter le résultat des européennes ? Avec 49,39% de population active et une densité de population de 220 habitants/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 4,39% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,9%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 550 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (2,19% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Niederschaeffolsheim mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,68% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - Niederschaeffolsheim : la mobilisation des habitants aux européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Niederschaeffolsheim, 68,43% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 636 inscrits sur les listes électorales à Niederschaeffolsheim, 43,32% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 48,51% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Niederschaeffolsheim sont lancées À Niederschaeffolsheim, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs des européennes. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,82% au sein de la localité, à comparer avec un taux d'abstention de 16,2% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,89% au premier tour et seulement 54,82% au deuxième tour. Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ?