Résultat des européennes à Nohic : l'élection 2024 en direct

18:28 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella convoités à Nohic Le score en faveur de la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un point d'observation clé localement pour ces élections. À Nohic, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,37% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 34,93% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage Rassemblement à Nohic ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un enseignement précieux au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à Nohic. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la localité avec 40,24% au 1er tour et surtout 59,91% au 2e, le plaçant en tête à l'échelon local (Nohic n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même réalisé plus d'électeurs en moyenne aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La patronne du mouvement avait accumulé 34,93% au 1er tour et 58,02% au second dans la cité.

12:45 - À Nohic, Jordan Bardella en tête en 2019 Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Nohic, avec 35,37%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 19,58% et Yannick Jadot à 8,42%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Nohic Dans la ville de Nohic, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? Avec 32% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,28%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,25%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 502 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,58%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,79%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Nohic mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 30,68% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Nohic : les tendances Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 510 personnes habilitées à participer à une élection à Nohic s'étaient rendues aux urnes (soit 54,78%). Le taux de participation était de 48,77% en 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de voter à Nohic pour les élections européennes À Nohic, l'un des critères principaux de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 024 personnes en âge de voter au sein de la ville, 18,36% étaient restées chez elles. L'abstention était de 20,51% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. La flambée des prix qui pèse sur les finances des ménages est de nature à inciter les habitants de Nohic (82370) à ne pas rester chez eux.